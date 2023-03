Seraing vote une motion commune pour le maintien de distributeurs de billets

Ceux-ci s’inquiètent en effet de la disparition des distributeurs de billets sur l’ensemble des entités sérésiennes, et en particulier Ougrée avec la récente fermeture des distributeurs de l’Avenue du Centenaire, et des difficultés pour les Sérésiens d’avoir accès aux services bancaires, en particulier ceux en proie à la précarité numérique (aînés, personnes socio-économiquement défavorisées…).

Une disparition qui s’inscrit dans le cadre du projet du consortium Batopin (Belgian ATM optimization initiative), qui réunit les banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC, de retirer 5 062 distributeurs automatiques de billets liés aux agences bancaires pour les remplacer par un nombre compris entre 2 000 à 2 400 distributeurs automatiques de billets “neutres”.

Considérant notamment “la nécessité de garantir une couverture géographique et une accessibilité horaire de distributeurs automatique de billets et aux services bancaires de base tant à Seraing, Jemeppe, Ougrée et Boncelles”, le conseil communal demande au gouvernement wallon et au gouvernement fédéral de : se concerter sans délai en vue d’établir un plan de répartition cartographié des distributeurs automatiques de billets afin, notamment, “de tendre vers la présence d’un distributeur automatique de billets par tranche de 1 500 habitants au sein des communes en garantissant un maillage des distributeurs automatiques de billets sur le territoire belge selon les spécificités locales et en accordant une attention particulière aux ruralités et quartiers excentrés des centres urbains” ; de “maintenir une accessibilité minimale de 98 % de la population à un distributeur automatique de billets dans les 5 km par la route par rapport au domicile et dans les 2,5 km par la route pour 95 % de la population” ; ou encore “d’entamer des discussions avec la banque Belfius pour que les distributeurs de la banque Belfius d’Ougrée soient maintenus”.

Seraing suit ainsi de nombreux autres conseils communaux qui ont déposé des motions interpellant dans le même sens le consortium Batopin ainsi que le gouvernement fédéral.