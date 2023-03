Si l’agression avait toutefois été signalée dès le lundi soir au RUO, le Responsable de l’Unité Opérationnelle du TEC, ce n’est que le lendemain matin, que l’incident est arrivé aux oreilles des collègues de la victime qui ont donc décidé de débrayer. Dans la foulée, une assemblée générale a été convoquée pour ce mercredi matin. À l’issue de celle-ci, il a été décidé de poursuivre le mouvement émotionnel ce mercredi et de ne reprendre le service que ce jeudi. Notons ici que seuls les dépôts de Robermont et Oreye sont à l’arrêt, ce qui impacte une quarantaine de lignes.

Pourtant, des avancées ont été obtenues, lors d’une réunion “sécurité” qui s’est tenue, mardi après-midi. “En effet”, confirme Davidde Nicoletti, délégué permanent CSC Services publics au TEC Liège-Verviers, “des opérations coup de poing vont être menées en coopération avec la police Fédérale. Il s’agit de contrôler les titres de transport des passagers et de montrer que les contrôles existent. 16 de ces opérations seront menées chaque mois jusqu’aux vacances d’été et on verra ensuite en septembre. Cela fait quand même une opération de ce type tous les deux jours”.

Et ce n’est pas tout puisque pour lutter contre ce phénomène de plus en plus important (NdlR : 48 agressions, verbales ou physiques, ont été à déplorer en 2022.), le Tec Liège-Verviers va remettre en place les brigades “VTT” pour Vérificateur Titres Transport. “Il s’agira d’une équipe de six personnes accompagnées d’un encadrant”, continue Davidde Nicoletti. “La brigade sera mobile pour procéder à des contrôles volants et intervenir en cas de besoin. Cette Brigade devrait être opérationnelle au début du mois d’avril”.

Sauf revirement de dernière minute, le travail reprendra donc jeudi à la première heure. D’ici-là, les navetteurs n’auront qu’à trouver des solutions alternatives…