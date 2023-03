Après trois ans comme conseiller communal, il devient, en 2003, président du CPAS de Blegny. C’est en 2006 que son échevinat débute et que le bourgmestre, Marc Bolland, qui a décidé de se retirer du mayorat, lui a accordé toute sa confiance.

Ainsi, avant la trentaine, il cumule déjà les matières, même celles “réservées” au bourgmestre. Échevin en charge de l’état civil, de l’enseignement, de l’accueil extrascolaire, des sports, de la sécurité et de l’égalité des chances, plus rien ne lui fait peur. “Je suis serein à l’idée de devenir bourgmestre, je connais les matières et je les maîtrise”, admet-il.

Un changement de titre qui ne déstabilise pas le prochain “chef” de la commune. “Ce qui est stressant, ce sont les préparatifs de la soirée de vendredi”, s’amuse-t-il.

Un bourgmestre 100 % blegnytois

Né à Rocourt mais originaire de Blegny, il n’a jamais quitté sa commune. “J’aime Blegny et tous ses villages. Chaque entité a ses spécificités et c’est ce qui fait la richesse de notre commune”, confie-t-il.

Depuis sa création, en 1977, Blegny se veut “accueillante et chaleureuse”. “Il y fait bon vivre, et je compte, continuer sur cette lancée”, déclare Arnaud Garsou. “Je vais m’inscrire dans la continuité de mes prédécesseurs et me mettre au service de tous les Blegnytois”, s’exclame-t-il.

Lorsque l’on mentionne les élections de 2024, un objectif est clair : “boucler le programme de la législature actuelle”, déclare le futur bourgmestre.

Et d’ajouter “nous avons toujours comme projet de prolonger la promenade Nicolas Donnay, de mettre en place une nouvelle promenade entre Blegny-Mine et le tunnel de Dalhem, et de terminer le dossier du stand de tir”.

Des “adieux” émouvants

Si Arnaud Garsou est impatient de prendre ses nouvelles fonctions, c’est non sans émotion. Fort de ses nombreuses années d’expérience, devenir bourgmestre signifie dire “au revoir” à l’ancien : “Depuis 20 ans, je n’ai cessé d’apprendre de Marc (bourgmestre de Blegny ces 20 dernières années) et, tout au long de mon mandat, j’ai à cœur de m’inspirer de son investissement pour la commune. J’essayerai de toujours donner le meilleur de moi-même”.

Marc Bolland, bourgmestre de Blegny, a décidé de laisser la place à son second, Arnaud Garsou. ©© Michel Tonneau

S’il avoue “ne pas vouloir révolutionner la planète”, Arnaud Garsou se dit déterminé “à toujours œuvrer pour le bénéfice de tous, en collaboration avec les équipes”. “Diriger une commune, ce n’est pas le travail d’un seul homme. Si je suis un peu le chef d’orchestre de la commune, rien n’est possible sans elles”, conclut-il.

Des équipes qui se renouvellent puisque, en plus d’un nouveau bourgmestre, Blegny accueillera également un nouvel échevin, Christophe Renery (PS), ainsi qu’un nouveau conseiller communal, Paul Castro (PS).

Dès la fin de la semaine, l’échevin des Sports dira “adieu” à son service pour prendre à bras-le-corps ses nouvelles obligations.

Après la démission du mayeur actuel, Arnaud Garsou prêtera serment sur le coup de 18 heures, vendredi à la salle Fricaud-Delhez, et deviendra, officiellement, le nouveau bourgmestre de Blegny.