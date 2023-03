Francis Bekaert livre son "testament politique"

Comment vous est-il venu l’idée de quitter le mayorat avant la fin de votre mandat ?

C’est une réflexion personnelle entamée pendant mes vacances d’été en France. Bien que j’étais en vacances, j’étais tout le temps sollicité par Messenger ou des appels téléphoniques. Fin juin 2023, il y aura 40 ans que je travaille, je me suis dit que partir à cette date et mettre quelqu’un en lice pour les élections serait une bonne chose. Puis, après avoir discuté avec certaines personnes, le mois de mars s’est imposé, ainsi Déborah aurait un an et demi pour assurer le mayorat, et connaître les rouages de la Ville de Seraing. Elle est la personne que je juge la plus apte et la plus compétente pour le poste. Elle a toutes les qualités pour cimenter son équipe.

Je me suis retiré dans l’intérêt du parti. Je ne voulais pas qu’en 2024 on revive ce qu’on avait vécu en 2018 avec le départ d’Alain, une petite guerre en interne qui a laissé des traces.

Et puis j’ai aussi des problèmes de santé et d’ordre familiaux ; mon père a 90 ans, ma mère vient d’être placée en maison de repos, ce sont des situations sur un plan humain difficiles à vivre.

Qu’allez-vous faire désormais ?

Si je quitte le mayorat, je reste à disposition du parti, et j’estime que malgré mes problèmes de santé physique, mon cerveau fonctionne relativement bien donc je pense apporter par mon expérience et mes compétences certaines choses à mon parti.

Je vais travailler pour les cabinets de Christie Morreale et de Frédéric Daerden, à mi-temps chacun, comme conseiller, par rapport à tout ce qui touche à la santé publique : maison de repos, personnes handicapées, social…

Pour le mandat chez Luminus, j’ai dit au parti que je n’étais pas preneur. Quand j’ai décidé de quitter le mayorat, c’était pour aider le parti et non pour créer des problèmes supplémentaires. Je reste conseiller communal et président de la Cile car avec le conseil d’administration, on a commencé un travail et je souhaite le mener à bien jusqu’à la fin de mon mandat, le 1er semestre 2025.

On m’a proposé d’être chef de groupe du parti socialiste mais je ne le souhaite pas car la personne qui assure cette fonction le fait très bien. J’entends également apporter mon soutien lors des élections communales de 2024.

Quel bilan tirez-vous de votre mayorat ?

Je pars serein. Je n’étais pas le bourgmestre qui était prévu. Avec Alain Mathot est arrivé ce qui est arrivé. Je suis arrivé comme la cavalerie pour sauver les meubles, ce que nous avons fait avec toute l’équipe. J’ai assuré la transition. Mis à part le projet de la grande Tour au pont de Seraing, et le projet Cristal Park où j’ai souhaité, dès que j’ai appris qu’il y avait des problèmes dans la gestion, qu’on arrête tout tant que toute la transparence soit faite, tous les autres projets débutés par Guy Mathot et continués par Alain sont en train d’être finalisés. Je suis relativement satisfait à ce niveau-là. Je suis aussi satisfait d’avoir pu créer une épicerie sociale à Seraing.

Un mayorat qui ne fut pas simple…

En quatre ans et quelques mois de mayorat, cela n’a pas été un mandat facile. J’ai été élu dans des conditions difficiles, il a fallu que je fasse mes preuves, maintenir la maison du peuple au milieu du village. On a eu la crise Covid où j’ai dû prendre des mesures parfois mal comprises ou dures, comme obliger en août 2020 le masque partout sur le territoire à l’encontre du gouverneur. On a eu l’affaire du Cristal Park qui a monopolisé les débats au conseil communal et m’a gangrené pendant quatre ans. Et enfin les inondations durant lesquelles les services de la Ville se sont portés volontaires pour aider les communes impactées.

Quel bourgmestre avez-vous été ?

J’ai été très fier d’être bourgmestre de la Ville de Seraing. J’ai essayé d’insuffler dans mon mayorat un esprit social et humaniste. J’ai été un bourgmestre proche des gens, on me l’a même parfois trop reproché, accessible à n’importe quel moment. J’ai fait beaucoup de permanences sociales. Je n’ai jamais été attiré par le bling bling du poste. Plutôt qu’aller aux réceptions, je préfère voir des gens, discuter avec eux. Si j’ai porté la cravate durant des années en tant que président du CPAS, il était très rare que j’en porte comme bourgmestre. Finalement, le poste au CPAS me convenait mieux, c’est là où j’ai pu extérioriser le plus mes qualités, durant plus de 20 ans.

Quels sont le point faible et point fort de Seraing ?

On peut critiquer que Seraing est sale. J’ai essayé pendant des années avec le collège, notamment au Bois de la Vecquée de lutter contre les déchets, mais les ouvriers du SPW à peine passés, il faut déjà recommencer. Mais il y a une chose certaine à Seraing : il y a une forme de solidarité. Quand on se promène, on constate des personnes de toutes les origines, On a une ville multiculturelle très intense et positive sans problème de racisme ou de xénophobie.

Alain Mathot a-t-il toujours de l’influence à Seraing ?

On a toujours dit que j’étais son homme de paille au mayorat. Mais je pense que ma façon de travailler a démontré que ce n’était pas le cas. J’ai pris des décisions qui n’allaient pas toujours dans le sens d’Alain, comme la Tour à Jemeppe qu’il avait à cœur. C’est quelqu’un qui a marqué la vie sérésienne pendant ses 12 ans de mayorat et qui a gardé, c’est normal, des amis au sein du parti.

Est-ce que Seraing aura un avenir plus… serein ?

L’avenir devrait être serein. Je suis confiant en l’avenir, je pense que Seraing a des bonnes cartes, notamment sa position géographique, l’entreprise John Cockerill qui continue d’investir à Seraing en développant tout ce qui est hydrogène. On a de beaux projets pour recréer une forme de richesse et lutter contre la précarité sociale, qui continue malheureusement à se développer.