Un nouveau challenge pour les autorités communales qui recherchent un gestionnaire : “Le collège communal a décidé de reprendre le bail de ce magnifique site pour lui donner une seconde vie en attendant un futur projet qui continuera de faire vivre ce bel endroit sportif et touristique”, indique Julien Woolf.

Appel à candidats

À deux pas de la frontière néerlandaise, le site, qui avait développé le paddle (une planche similaire à une planche de surf accompagné d’une pagaie) et la planche à voile, n’attend plus qu’un nouveau gestionnaire pour redémarrer ses activités.

Pour les intéressés, l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 avril, à quelques conditions. En effet, le site des Tcheroux, d’une superficie de 2800m², comprend une cafétéria, des annexes pour la pratique du sport, une terrasse, des terrains de sport, une rampe de mise à l’eau ainsi que le plan d’eau de Petit-Lanaye/Oost-Maarland.

Le nouveau partenariat public/privé, comme souhaité par la Ville, devra donc obligatoirement allier les notions de sport, de tourisme et d’horeca s’il veut avoir une chance d’être sélectionné. Le projet devra également “développer les sports nautiques, les activités de marche, les visites locales et tout ce qui peut mettre en valeur le site et son environnement”, conclut le collège.