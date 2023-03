Liège adhère au “Réseau Art Nouveau Network”

L’objectif de cette association “dénuée de tout esprit de lucre”, précise-t-on à l’échevinat, “est de mettre en place une coopération active et un échange d’expériences entre de multiples acteurs européens concernés par l’étude et la sauvegarde du patrimoine “Art nouveau” européen et international. Elle vise également à stimuler l’intérêt du public vis-à-vis de ce patrimoine dont certains aspects sont méconnus ou en péril”.

À l’heure actuelle, il est composé de plus de 20 villes ou régions, situées principalement en Europe, possédant un Patrimoine représentatif du style Art Nouveau et significatif dans l’histoire de l’Art nouveau. Pour la Belgique, outre Bruxelles, seule la Ville de Mons est membre.

Pourquoi Liège ? Car si Bruxelles est le berceau de l’Art nouveau, l’échevine du Patrimoine rappelle que Liège “est assurément la capitale wallonne de ce mouvement”. En outre, cette adhésion permettra d’améliorer les échanges et les connaissances relatives à la préservation et la promotion du patrimoine Art nouveau Liégeois… particulièrement riche. Et de placer Liège sur l’échiquier international en tant que ville patrimoniale.

”Liège s’est illustrée majoritairement dans des projets d’architecture privée et/ou dans les arts décoratifs avec des particularités propres à l’endroit de ses multiples sculptures sur pierre, sgraffites, scènes professionnelles, ferronnerie de rare qualité”, indique encore l’échevine qui rappelle que "Liège abrite plus de 200 biens dont la plupart sont inscrits sur la liste du Patrimoine immobilier classé et sur la liste du Patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie, voire repris à l’Inventaire du Patrimoine culturel immobilier de la Wallonie".

À Liège déjà, des campagnes de sensibilisation sont menées annuellement auprès des propriétaires aboutissant à la restauration de nombreux panneaux (sgraffites principalement) Art nouveau ; il y a également eu la demande de classement de la Maison Van der Schrick, la demande de classement du mobilier Art nouveau de la Grande Pharmacie de la place Saint-Lambert à 4000 Liège ou encore ces apports dans des projets de restauration comme la maison-atelier d’Armand Rassenfosse sis 366 rue Saint-Gilles à 4000 Liège et la mise en place d’un groupe de travail réunissant notamment l’AWaP, la CRMSF, l’ULiège (Fac d’architecture)…