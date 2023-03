Cette promenade de 4 kilomètres invite les motivés à découvrir des œuvres d’art du musée en plein air du Sart-Tilman, tout en se dépensant physiquement à l’aide d’exercices physiques proposés par les étudiants.

Un parcours mixte

Découvrir des œuvres cultes ou se dépenser ? Pas besoin de choisir, tout le monde y trouve son compte. En démarrant du Blanc Gravier, la boucle couvre une bonne partie des différentes œuvres présentes dans le parc.

Le parcours débute sur le site du Blanc Gravier, à côté de la marre aux chevreuils. ©DR

“Jeune fille agenouillée” de Charles Leplae, “Album et bleu” de Alechinsky ou encore “Le grand gisant” de Michel Smolders, les étudiants souhaitent inviter les participants au voyage, à la découverte et au mouvement.

Un bon moyen de mélanger la culture et le sport, tout en découvrant (ou en redécouvrant) ce musée atypique.

Comment ça marche ?

À l’aide d’un plan et de QR codes, suivez le tracé imaginé par les étudiants et leur professeur, tout en respectant, si le cœur et le corps y sont, les indications sportives.

À chaque QR Code, son exercice sportif. Abdos, fessiers, pompes ou encore, flexions, c’est un vrai entraînement qui vous attend.

Alors, tenté ? Retrouvez toutes les infos sur le site de l’ULiège.