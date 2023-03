Arnaud Garsou est le nouveau Bourgmestre de Blegny.

Marc Bolland l’avait annoncé avant les élections de 2018, il ne “finirait pas son mandat”. Et qui de plus apte à reprendre le flambeau que son élève depuis 20 ans, Arnaud Garsou ? “Les mandats n’appartiennent pas aux mandataires et, après 32 ans de mandat communal, dont 20 ans comme mayeur, il est temps de tourner la page et de permettre à une équipe plus jeune, mais déjà expérimentée, de mettre en œuvre pleinement ses qualités et son énergie au profit de tous les habitants”, déclare le bourgmestre sortant.