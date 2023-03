L’E25 à Droixhe : déjà un an de chantier pour le boulevard urbain

Concrètement, les travaux consistent à démolir les coffres de l’E25/A25 et de l’avenue Georges Truffaut afin d’y implanter les nouvelles voiries. À terme, la zone sera constituée de deux voies en sortie de ville et d’une seule voie en entrée de ville. La vitesse y sera limitée à 50 km/h.

Le chantier prévoit également de connecter l’avenue de Jupille (les halles et l’entrée principale Jupiler/AB InBev) aux nouveaux aménagements à l’aide d’une nouvelle trémie, en cours de réalisation. Celle-ci permettra d’établir une connexion vers la future zone multimodale de Bressoux (dépôt du tram, parking P + R), le futur Liège Expo ainsi que le quartier de Bressoux, en pleine mutation.

Il s’agit également de connecter les nouveaux aménagements à la rue de Droixhe, vers la zone multimodale, par la création d’une nouvelle voirie.

Les travaux du futur boulevard urbain à Droixhe. ©MICHEL TONNEAU

Une trémie de 300 m

”Nous sommes en train de réaliser le terrassement de la future trémie, pour permettre la pose du revêtement. Plus loin, on a démarré le placement de 372 pieux sur tout le rideau nord, qui vont constituer un mur qui permettra de soutenir les terres en vue de la création de la future trémie”, commente sur chantier Sébastien Fernandez, contrôleur pour le SPW Mobilité et infrastructures. “Il restera ensuite 237 pieux à placer”, à savoir que chaque pieu a pour volume 10 m3. “Les poutres de couronnement viennent également d’être réalisées pour reconnecter l’ensemble des pieux, suivi de la pose d’un voile sur les poutres”.

Une fois les murs latéraux construits, dans le courant du mois de juin, “on réalisera la dalle de couverture de la trémie”. Cette trémie, d’une longueur de 250 à 300 m sur une profondeur de 7 à 8 m, sera aménagée sur 2 bandes de circulation, une par sens de circulation. “Elle permettra d’avancer l’entrée de ville à hauteur du pont-barrage et de fluidifier le transit”, ajoute Bertrand Daout, chef de projet Galere-ABTech. La Sofico ambitionne d’ouvrir la trémie pour mai 2024. “En fonction de l’avancement du chantier, la circulation sera basculée”.

Visuel de la future trémie à Jupille. ©Sofico

Une piste cyclable

Le chantier prévoit par ailleurs la création de pistes dédiées aux vélos et aux piétons côté bâti (entre 4 et 6 m de largeur) et côté Meuse (plus de 3 m de largeur), sur toute la longueur entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas.

Enfin, la surface dédiée aux aménagements paysagers sera accrue, en vue d’améliorer le cadre de vie des riverains, par une verdurisation et la plantation de plus de 230 arbres.

Au départ annoncé pour l’été 2024, la fin du chantier, dans sa globalité, est planifiée à la fin de l’année 2024. “Suite à des difficultés rencontrées lors des opérations d’installation des pieux de la future trémie, le planning d’exécution a dû être revu”, note la Sofico.

Le chantier représente un budget de près de 17 millions d’euros HTVA, dont près de 16 millions financés par la Sofico, maître d’ouvrage, avec l’aide d’un subside de près de 10 millions du Feder et plus de 1 million par Resa.

Le bureau d’études Greisch est en charge des études techniques pour la réalisation du projet tandis que le marché public de génie civil a été remporté par l’association momentanée Galere-ABTech.

Une première portion de la piste cyclo-piétonne est achevée le long du futur boulevard urbain à Droixhe. ©MICHEL TONNEAU

Nouvelle phase du chantier

Dès ce lundi 3 avril, une nouvelle phase du chantier démarrera, entraînant de nouvelles mesures de circulation, avertit la Sofico. Deux voies resteront toujours maintenues par sens, avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. Les usagers circulant vers Visé devront dorénavant emprunter les nouvelles voiries en partie centrale. L’accès à l’E25/A25 restera possible par la trémie du pont Atlas.

”L’accès aux commerces et entreprises situés avenue Georges Truffaut restera possible”, souligne la porte-parole. “Il sera nécessaire pour s’y rendre d’emprunter la voie de droite vers Visé. Une signalétique adaptée sera mise en place pour en informer les usagers”. Les usagers en provenance des voiries perpendiculaires à l’avenue Georges Truffaut ne pourront plus se diriger vers Visé. Seuls les accès par l’avenue de Lille et l’avenue de Jupillle resteront possibles.

Rien ne change pour les usagers se dirigeant vers Liège depuis l’E25/A25, entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas, où deux voies restent accessibles côté Meuse avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h.

Pour se diriger vers Liège, les usagers en provenance des voiries perpendiculaires à l’avenue G. Truffaut, seront toujours invités à emprunter l’échangeur n°6 “Jupille” afin de prendre l’autoroute E25/A25 vers Liège.