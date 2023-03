Prés de Tilff : on recule… pour mieux sauter ?

Rappelons-nous en effet, à la suite du conseil communal d’Esneux du 26 janvier dernier, l’administration avait communiqué sur ce point, relatif aux Prés de Tilff et qui devait passer au conseil (à huis clos). Le hic, c’est que ce débat qui ne devait pas être divulgué… n’avait même pas eu lieu, puisque le point avait été reporté. Quoi qu’il en soit, durant quelques jours, le grand public avait pu découvrir la communication du Collège des échevins et bourgmestre, indiquant clairement sa préférence pour le projet de Step Group. Porté par l’ex-élu CDH Benoît Drèze (actif dans l’économie sociale), il était davantage orienté vers l’économie sociale (activités d’insertion sociale et formation pour les demandeurs d’emploi), réservant aussi une large part aux loisirs (2 piscines, 4 plaines de jeux, un skatepark, un accrobranche, une ferme pédagogique, un camping et un vaste Horeca) ; le second projet, porté par l’entrepreneur sérésien Jean-Claude Legros, était davantage axé sur les loisirs avec 3 bassins extérieurs, une piscine intérieure, différentes plaines de jeux ainsi qu’un centre de fitness, sauna,…).

Si l’un et l’autre ne semblaient pas offrir les garanties nécessaires, notamment sur la partie inondable du site, la nécessité d’avancer forçait, doit-on comprendre, à aboutir. Et d’aller de l’avant avec le projet de Step Group donc. Mais pour garantir globalement la compatibilité avec le caractère inondable de la zone et un faible impact en termes de nuisances (et de mobilité), la volonté avancée était de “diminuer l’imperméabilisation du sol en supprimant le projet de camping, de skatepark et de piscine et en privilégiant le développement d’activités d’économie sociale orientées vers le maraîchage et les vergers notamment”.

Aujourd’hui, suite notamment à la levée de boucliers de l’opposition Agora et Ecolo, qui réclamaient une plus grande implication dans ce dossier épineux mais aussi une plus grande transparence, le choix semble donc avoir été fait de “revoir les offres”. Et de repartir donc avec ces deux projets et une nouvelle période d’analyse…

Les Prés de Tilff, à l’abandon depuis l’été 2010, sont assurément tout sauf un long fleuve tranquille ; à l’instar de l’Ourthe impétueuse qui longe le site et qui, c’est sûr, ne facilite pas la reconversion de cette zone inondable… et qui éclaboussera, c’est sûr également, les débats préélectoraux de 2024.