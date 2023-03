Raphaël mesure environ 1 m 80 et est de corpulence athlétique. Il a les yeux bruns, les cheveux gris (poivre et sel) coupés court et pourrait être mal rasé.

Au moment de sa disparition, il pourrait porter un pantalon noir en jeans.

Si vous avez vu Raphaël Weidner ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, la police vous demande de prendre contact avec elle via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.