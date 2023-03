Rives Ardentes : permis accordé pour la nouvelle capitainerie

Manque de place au port des yachts

Comme nous l’indiquions récemment, c’est notamment en raison de la saturation de la marina “historique” de Liège, située le long des quais de Meuse (port des yachts) que l’idée de créer une seconde “adresse” est née. Le long du parc Reine Astrid précisément, une ancienne darse inutilisée s’y prêtait à merveille ; et ce complément d'apporter un peu de "plaisance" dans le projet d’écoquartier.

Le permis octroyé ce jeudi concerne donc un nouveau bâtiment qui sera situé entre le quai de Coronmeuse et la darse (côté quartier Saint-Léonard), face au parc Astrid et au reste de l’écoquartier. De gabarit sensiblement plus petit que les immeubles voisins (dont la tour polémique, lire ci-après), il abritera donc la capitainerie de la future marina ainsi qu’un espace Horeca et des bureaux. Au rez-de-chaussée, on retrouvera l’Horeca (200 m²) avec un restaurant, une cuisine, un bar mais aussi les locaux techniques et les sanitaires de la capitainerie… c’est ici en effet que la logistique relative aux bateaux doit être gérée.

Au premier étage, on retrouvera un espace de bureaux et une salle de réunion (76 m²), avec une vaste terrasse extérieure (moitié de la surface de ce niveau). Le dernier étage comprendra quant à lui un petit volume abritant un W.-C. et l’ascenseur menant à une deuxième terrasse couverte d’une toile tendue.

”Cette nouvelle installation sera le point d’attraction au niveau de la promenade le long de la Darse”, s’est réjouie l’échevine Christine Defraigne. “Je suis ravie de cette avancée dans ce dossier important pour le développement de la Cité Ardente et ses alentours”.

Pas (encore) de permis pour la tour

Dans notre édition du 31 janvier dernier, nous avons fait état de la demande d’un deuxième permis déposée par le promoteur Neo-Légia pour le site de Coronmeuse. Pour rappel, avec celui-ci, Neo-Légia, le consortium qui développe le quartier Rives ardentes veut compléter la réalisation d’un îlot comprenant déjà une maison de repos et de soins, une résidence-services et une surface commerciale. Mais pour créer un écoquartier de 1 325 logements tout en conservant des espaces publics de qualité, il faut prendre de la hauteur, sans quoi les immeubles mangeraient tout le site. C’est dans cet esprit que le permis introduit prévoit la construction d’un immeuble R + 15 (de 59 mètres de haut) abritant 84 logements.

Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que cet immeuble ne satisfait pas les riverains et ce d’autant plus qu’il a changé de place par rapport au Master plan initial. C’est en tout cas ce qu’il ressort de l’enquête publique qui vient de se clôturer. En effet, la ville de Liège a reçu 52 réclamations. Les motifs mentionnés dans ces courriers sont relativement récurrents : le gabarit de l’immeuble et la perte d’ensoleillement et ce d’autant plus que le premier projet prévoyait la construction d’un immeuble “en fond de darse’’ de maximum Rez + 11 ou Rez + 12. Maintenant, on évoque une tour en Rez + 15, à front de la place Coronmeuse.

Cette demande de permis suit la procédure. “Le Collège communal a rendu un avis le 3 mars qui a été envoyé chez le Fonctionnaire délégué de la Région Wallonne qui est l’autorité compétente”, explique ainsi, la 1ère échevine Christine Defraigne. “Dans son avis le Collège a demandé de vérifier que le gabarit correspond bien au master plan et d’apporter une étude d’ensoleillement afin d’appréhender les effets de l’émergence projetée sur les espaces publics et les bâtiments voisins.”