Bientôt des chaussées à voie centrale à Crisnée?

Les rues pointées par le collège communal pour la mise en place de ce nouveau type de voiries sont les rues des Marnières, Hallette, François Gilon, des Sorbiers, Joseph Wauters, Joseph Hamels, du Buisson, des Liserons et la voie de Saint-Trond. "On va d’abord faire un essai, probablement en mai, en plaçant un marquage provisoire dans les rues des Marnières, Hallette et sur la voie de Saint-Trond", précise le bourgmestre, qui ajoute que ce type d’aménagement ne peut pas être mis en place n’importe où. "Il faut que ce soit sur des voiries non urbanisées. C’est un progrès, oui, mais qui pose question, c’est vrai. Car cela implique un changement de comportement de la part des automobilistes."