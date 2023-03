C’est là, à Saint-Nicolas, que Michel a un peu trop abusé de la dive bouteille. L’alcool aidant, il a fini par envoyer des messages pour le moins inquiétants à son ex-compagne. Il l’a ainsi menacée de la poignarder et de mettre le feu à sa maison.

On s’en doute, la dame a attrapé peur et a fini par prévenir les forces de l’ordre. Interpellé à Saint-Nicolas, l’homme a admis les faits et a même répété ses menaces devant les policiers.

Le suspect a été privé de liberté et déféré, samedi matin, au parquet de Liège. Là, le dossier a été mis à l’instruction, avec demande de mandat d’arrêt.