Dans ce cadre, une conférence pour le moins intéressante se tiendra le mardi 28 mars au cinéma Sauvenière.

La soirée débutera avec la projection du film intitulé “Révolution Sida” et ce, en présence du réalisateur Frédéric Chaudier et présenté en première belge !

Qu’évoque le SIDA aujourd’hui ? Les nouvelles pandémies nous rappellent à quel point le SIDA a été un tournant. Révolution SIDA pose un regard sans concession sur ce que cette maladie a provoqué et inflige encore, de l’Afrique du Sud à la Chine, de la Russie à la Thaïlande. Des artistes, des responsables politiques, des chercheurs et des témoins décrivent cette révolution sanitaire que l’on croit à tort passée.

Sacré plateau

En dépit des évolutions exceptionnelles de la science et de la médecine, ils dressent un constat glaçant des dysfonctionnements politiques et sociaux engendrés par la maladie : les injustices quant à l’accès aux soins, les discriminations à l’égard des minorités et surtout l’absence de réelle volonté politique qui participent tragiquement à la progression du virus.

Le film sera suivi d’un débat sur le thème : “Malgré les avancées scientifiques, le Sida est toujours bien présent. Parlons-en pour lever les tabous.” Frédéric Chaudier sera présent tout comme Thierry Martin, le Directeur de la Plateforme Prévention Sida ; Simon Englebert, le directeur du centre de santé sexuelle liégeois (Centre S) et le Dr Gilles Darcis, Chef de clinique en maladies infectieuses au CHU, professeur associé en pathologies infectieuses, spécialiste postdoctorant au FNRS.

Pour vous inscrire : https://www.imagesante.be/fr/film/revolution-sida/ (PAF : 7 euros)