Aménager le site de la réserve naturelle des Sept fontaines à Hannut pour réduire le risque d’inondations

Un de ces sept projets est situé à Hannut et a été déposé par la Province de Liège. Il s’agit de l’aménagement du ruisseau du Henri-Fontaine, sur le site de la nouvelle réserve naturelle. "C’est un projet global sur toute une zone humide, explique Manu Douette, bourgmestre hannutois. On a racheté tout le site qui vient d’être reconnu Natura 2 000. Le site fait une dizaine d’hectares." Il se trouve à l’entrée de Grand-Hallet et est composé à moitié d’arbres et à moitié de prairies. La Ville de Hannut a racheté la partie boisée et a signé une convention avec les propriétaires des prairies. Un sentier de promenade passe par là, sur la partie extérieure mais "tout le centre est en zone inondable".

Une zone tampon

L’objectif ? Y organiser des zones tampon pour, lorsqu’il y a de fortes pluies, pouvoir épargner le village de Grand-Hallet, fortement touché lors des dernières inondations. "En fait, on fait d’une pierre trois coups, explique le bourgmestre hannutois. On garde la balade. On acquiert la maîtrise du terrain, ce qui nous permet de garder la zone humide la plus importante du territoire. On en a d’ailleurs fait une réserve naturelle, ce qui permettra d’améliorer la faune et la flore. Puis, une partie du site servira de zone tampon en cas d’inondations à Grand-Hallet." Ce qui est d’autant plus intéressant qu’en amont, entre Avernas et Grand-Hallet, il y a bien un bassin d’orage du SPW mais lors des dernières inondations, il a débordé… "On a donc ainsi une zone complémentaire de rétention d’eau." Tout ce projet bénéfice de trois subsides différents. Un pour l’achat du terrain, un subside dans le cadre du maillage vert qui a permis de commencer à nettoyer et de mettre en place des mares, et ce troisième subside.

Et dans le futur ? Sur le site, il y a une ancienne cressonnière autrefois privée. L’idée serait de la remettre en état, la réhabiliter. "Mais ça, ça viendra après."