Mais lorsque les policiers ont voulu contrôler les occupants de la voiture, le conducteur a accéléré probablement juste pour laisser le temps à un des passagers de jeter un sachet par la fenêtre de l’automobile.

Interpellés quelques centaines de mètres plus loin, les cinq occupants ont tous nié être le propriétaire du sachet jeté et… retrouvé par la police. Il faut écrire que ledit sachet contenait 150 grammes d’héroïne. Malgré cela, les cinq occupants de la voiture, deux Namurois, deux ressortissants français et une personne en séjour illégal ont été privés de liberté. Tous ont, dans la foulée, admis s’être rendus à Maastricht pour y acheter et surtout consommer de la drogue.

Les cinq occupants ont été déférés, dimanche matin, au parquet de Liège. Là, le magistrat de garde a mis leur dossier à l’instruction, avec demande de mandat d’arrêt.