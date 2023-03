De retour d’un enterrement, il frappe son épouse

Mais le souci, c’est que la colère du Sérésien, âgé de 50 ans, ne s’est pas limitée à pousser “une grosse gueulante”, mais que l’homme a fini par porter des coups à son épouse. Cette dernière qui est en incapacité de travail pour 4 jours suite aux coups reçus, a prévenu la police.

Entendue, la dame a exhibé des hématomes à la joue et sur le front avant d’expliquer que son fils âgé de 13 ans a assisté à la scène et pourra confirmer ses dires.

Le mari, lui, a nié avoir porté des coups à son épouse, expliquant qu’un autre de ses enfants était présent et pourra attester ses affirmations. Un fils bien plus âgé et qui n’a pas pu (encore) être entendu. Dans la foulée, Le mari a expliqué que son épouse souffrait de problèmes psychologiques.

Déféré dimanche matin au parquet de Liège, le quinquagénaire a été remis en liberté. Il a toutefois reçu une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel et ce, dans le cadre d’une procédure accélérée.