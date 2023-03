Trois cents personnes selon les organisateurs, et la moitié selon la police de Liège, se sont rassemblées dimanche en fin de matinée derrière l'hôtel de ville, pour manifester en faveur du droit au logement.

Après diverses prises de parole et témoignages, le cortège a effectué un parcours dans plusieurs quartiers de la Cité ardente. Il s'est disloqué en début d'après-midi dans la rue du Vertbois.

Selon les organisateurs du rassemblement, les revendications concernent notamment "le gel et l'encadrement des loyers, une lutte intensifiée contre les logements inoccupés et davantage de logements sociaux et d'alternatives au marché privé".

Une dizaine d'associations, dont le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), emmené par sa présidente Christine Mahy, ont participé à l'événement pacifique.

"Cette manifestation répond à l'appel de la Coalition européenne d'action (EAC) pour le droit au logement et à la ville et s'inscrit dans la mobilisation nationale du Housing action day aussi organisé ce dimanche à Bruxelles et à Charleroi", a précisé Nathalie Dupont, au nom du CIEP de Liège Huy Waremme.