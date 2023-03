Quelques minutes plus tôt, l’épouse de l’intéressé, une dame d’origine étrangère, a pris contact avec son professeur de français pour lui dire qu’elle était séquestrée chez elle et qu’elle avait très peu de son mari. Elle a expliqué qu’elle avait, par le passé et à de nombreuses reprises, reçu des coups portés par son époux.

À l’arrivée de la police dans l’appartement, tout semblait calme, mais la dame s’était renfermée à clé dans sa chambre, accompagnée d’un enfant mineur.

Sommairement entendue, la victime a réitéré ses accusations, montrant d’ailleurs aux policiers des photos d’elle, le visage tuméfié après une scène de coups survenue quelques jours plus tôt.

Du coup, le mari, un homme âgé de 45 ans en situation de séjour illégal a été privé de liberté. L’homme est déjà bien connu des autorités judiciaires. Il a été condamné à une lourde peine pour proxénétisme et pour de la traite sur les êtres humains.

Un autre dossier, déjà pour violence conjugale est d’ailleurs en cours d’examen devant la Chambre du Conseil de Liège et fait l’objet d’une demande de renvoi devant le tribunal correctionnel de l’intéressé. C’est d’ailleurs dans le cadre de ce dossier que l’épouse du quadragénaire a séjourné dans un centre pour femmes battues.

L’homme a été déféré, dimanche matin, au parquet de Liège. Là, le dossier a été mis à l’instruction, avec demande de mandat d’arrêt.