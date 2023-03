Contrat de rivière Ourthe: focus sur la lutte contre les inondations

On dit toujours "mieux vaut prévenir que guérir", mais dans le cadre du nouveau contrat de rivière, pas le choix, il faudra guérir. "On a par exemple prévu de réparer des ponts et des barrages qui ont été détruits par les inondations." Mais d’autres travaux auront également pour but de limiter les dégâts en cas de nouvelles inondations. "On a prévu toute une série d’aménagements pour réorganiser les flux." Ça, c’est pour la philosophie globale du contrat. Mais pour revenir à un échelon local, six Communes de notre arrondissement ont signé ce contrat de rivière new-look, validant ainsi les différentes actions prévues sur leur territoire. Nous leur avons demandé ce qui figurait au programme.

1. Ferrières: réinstaller des garde-corps

Du côté de Ferrières, les inondations ont quand même fait pas mal de dégâts. "On doit donc notamment procéder à des remises en état et des empierrements, détaille le bourgmestre, Frédéric Léonard. On doit aussi réinstaller des garde-corps."

2. Hamoir: les accotements à Sparmont

Hamoir, qui a été très inondée, avait également du pain sur la planche en termes d’actions contre les inondations. "Mais on avait déjà réalisé énormément d’aménagements, expose l’échevine Marie-Noëlle Minguet. Il ne restait donc plus grand-chose à faire quand on a revu le programme." Mais "plus grand-chose", ça veut dire que quelques actions sont encore dans les cartons. "On doit notamment aménager les accotements à Sparmont", détaille Amélie Sauvage, échevine à Hamoir et présidente de l’ASBL qui gère le Contrat de rivière.

D’autres tâches doivent encore être réalisées dans le cadre du PGRI (Plan de gestion des risques d’inondations). "On va créer un petit fascicule à destination des personnes qui vivent en zone inondable, poursuit Marie Noëlle Minguet. Le but est de leur expliquer comment réagir avant, pendant et après la crue." Mais les Communes situées en bord d’Ourthe ont beau faire tout ce qu’elles veulent pour lutter contre les inondations, "il faut aussi que les Communes en amont mettent des actions en place pour que les eaux arrivent moins vite chez nous".

3. Ouffet: installer des citernes

Et c’est précisément ce rôle-là que joue Ouffet. "On est situé sur un plateau, explique Jean-Marc Moës, échevin de l’Environnement. Nos eaux ruissellent vers l’Ourthe. On est donc super-vigilants au niveau des permis d’urbanisme. On demande aux gens d’installer des citernes pour retenir les eaux de pluie chez eux."

4. Clavier: station d’épuration collective à Ocquier

Du côté de Clavier, où l’Ourthe ne passe pas, c’est un peu la même logique: "On n’octroie plus un seul permis d’urbanisme si le projet ne prévoit pas l’installation d’une citerne", résume Damien Wathelet, échevin des Forêts et cours d’eau. Autre point très important et qui, cette fois, ne concerne pas les inondations: "on veut mettre en place une station d’épuration collective au bout du village d’Ocquier (NDLR: où passe un cours d’eau qui se jette dans l’Ourthe). Pour l’instant, il n’y a que des systèmes d’épuration individuels".

5. Nandrin et Anthisnes: zones d’immersion temporaire

Si Nandrin et Anthisnes n’étaient pas présentes lors de la signature du contrat de rivière, elles en sont bel et bien partenaires et ont donc prévu des actions. À Nandrin, on envisage des zones d’immersion temporaire.