Feu vert pour la construction de deux nouvelles casernes de pompiers à Hannut et Waremme

La zone de secours de Hesbaye dispose de deux postes, en périphérie de Hannut et dans le centre de Waremme, et couvre les territoires de 13 communes hesbignonnes. Deux nouvelles casernes y seront donc érigées dans les prochaines années.

À Waremme, le lieu choisi est l’ancien site de la coopérative agricole “La Carotte de Hesbaye”, à proximité de la chaussée romaine. À Hannut, les nouvelles installations seront érigées en face de l’actuelle caserne, le long du contournement de la ville.

Le montant total des acquisitions est estimé à 1,2 million d’euros. “Ce montant comprend l’achat des terrains, mais également des bâtiments sur le site de l’entreprise waremmienne que nous rachetons”, a précisé lundi le porte-parole de la zone de secours de Hesbaye à l’agence Belga.

La prochaine étape consistera en la désignation des auteurs de projets. Selon les responsables de la zone, la nouvelle localisation de la caserne de Waremme, en dehors du centre-ville, permettra de réduire les temps d’intervention. Des installations de qualité supérieure permettront par ailleurs d’entreposer et d’entretenir dans de meilleures conditions les équipements nécessaires pour répondre aux exigences sécuritaires. Des casernes bien équipées et modernes contribueront également à améliorer la qualité de vie des pompiers et des ambulanciers, fait-on valoir.