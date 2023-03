La coopérative agricole Point Ferme, à Nandrin, arrête ses activités

Le bourgmestre de Nandrin, Michel Lemmens, est au courant de la situation et s’en désole. "Oui, j’ai eu contact vendredi avec le GAL qui me faisait part de grosses difficultés, d’un projet au bord de la faillite. Voilà 15 jours que le magasin était fermé. Le conseil d’administration s’est réuni la semaine passée. On se dirige vers un dépôt de bilan mais peut-être qu’il est possible d’envisager une reprise par d’autres Points fermes, qui forment tout un réseau ou une réorganisation judiciaire qui permettrait de maintenir l’activité. Cette fermeture n’est pas une surprise et loin d’être un cas unique alors que les magasins de circuit court ferment les uns après les autres. La crise économique est là, les consommateurs ont moins de moyens. On est navrés de cette issue car c’était un projet porteur pour la région. Malheureusement, dans ce dossier, nous, Commune, nous ne sommes que spectateur."

Le seul impact pour la Commune de Nandrin est d’ordre pratique car que le hall-relais et le magasin sont installés dans le bâtiment communal Espace des Saules. "Un droit d’emphytéose avait été accordé pour mettre à disposition du Point ferme une partie du bâtiment, rappelle Michel Lemmens. On va donc récupérer la gestion et l’affectation des lieux. Tout le site doit faire l’objet d’importantes rénovations pour y transférer le service travaux."

À ce stade, il reste encore beaucoup de questions: quid des emplois mais aussi des subsides octroyés pour le projet. "Car le GAL est garant des subsides wallons obtenus, détaille le mayeur. Le projet a entre autres reçu 350 000 € de subsides pour équiper les locaux, un subside conditionné au maintien de l’activité pendant 15 ans. Cette somme devra-t-elle être remboursée ?"

La porte se referme donc sur une aventure de presque 12 ans. La coopérative Point ferme était née en 2011 et avait rapidement grandi, réunissant plus de 70 producteurs locaux dans un projet de circuit court, de manger local et d’économie circulaire. Les produits alimentaires (légumes de saison, produits laitiers, viande, boulangerie…) étaient écoulés dans le magasin mais aussi via un large réseau de points de dépôt (il y en a eu jusqu’à une centaine).

La coopérative a en tout cas tenu à remercier tous ceux qui ont fait vivre le projet: les "consom’acteurs", les responsables de points de dépôts, les travailleurs, les sympathisants et bien entendu les producteurs locaux. Avec un message adressé à ses clients: "Continuez à faire vivre au quotidien ces petits commerces et producteurs que vous aimez tant, avant que cela ne devienne le désert !"