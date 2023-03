Liberty Steel : trois offres retenues

Pour rappel en effet, voici plus de deux ans que les travailleurs de l’entreprise sont en proie au doute ; précisément depuis l’annonce de la faillite de Greensill Capital, banque interne de Liberty Steel. Le groupe Liberty Steel représentait alors 760 travailleurs en région liégeoise (Ferblatil à Tilleur, Galva IV et V à Flémalle). La faillite avait mis en difficulté toutes les entreprises du groupe, l’absence de trésorerie rendant celles-ci inaptes à satisfaire les clients et les fournisseurs. Et après de multiples rebondissements quant à d’éventuelles relances de l’outil, c’est en novembre dernier que la justice liégeoise confirmait le dessaisissement de Liberty Steel sur les deux sites liégeois…

Reprise globale ?

Ce lundi, pas de “reculade” dans les annonces puisque trois candidats sont confirmés mais aucune avancée significative non plus malheureusement ; aucune offre ne semble complète à ce stade…

Comme nous l’indiquions déjà mercredi dernier, la rumeur selon laquelle Arcelor figure parmi les candidats se confirme. Le géant sidérurgique, celui-là même qui avait mis les infrastructures en vente en 2018, reviendrait donc dans la course mais ne serait (re) preneur que des usines flémalloises. Autre candidat cité ce lundi, l’italien Marcegaglia, dont l’objectif serait de renforcer sa position sur le marché européen de l’acier, en consortium avec NLMK… on parle toutefois aussi d’un rachat partiel (Galva IV et V). Enfin et aussi étonnant que cela puisse paraître, le nom de Liberty Steel est bien celui du troisième candidat repreneur. Comme on nous le confirmait à la CSC ce lundi, “tant le nom que la réputation interpelle”… néanmoins, il s’agit de la seule offre complète puisque c’est l’intégralité de l’outil qui intéresse ce candidat, qui aurait donc l’occasion de repartir d’une page blanche à Liège.

Le mandataire a octroyé un délai supplémentaire de quelques jours pour que chacun “peaufine” son offre. Rendez-vous est pris pour ce vendredi 9 h.

Du côté syndical, c’est en front commun qu’une rencontre urgente avec le ministre Borsus est sollicitée. Objectif : un soutien financier via la Sogepa afin de garantir une reprise globale.