Dimanche, à 5h30 du matin, les policiers ont été appelés au café “Le point de vue” dans la rue du Pot d’or pour trouble à l’ordre public. L’individu en cause, un homme né en 1988, a été intercepté et fouillé directement. Sur lui, les policiers ont retrouvé neuf pacsons de cannabis, trois téléphones et de l’argent.