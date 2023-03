Durant tout ce week-end, de nombreux et courageux bénévoles ont affronté la météo pour donner un coup de propre sur toute notre région dans le cadre de l’opération de nettoyage Be WaPP. Comme à Verviers, où Michel Seret et son équipe arpentaient la promenade des Récollets et les bords de Vesdre pour ramasser tous les déchets qu’ils trouvaient, notamment un pied de table ou encore un énorme sac de litière.

"Ça, ce sont malheureusement des gens qui balancent des déchets depuis les ponts. On le voit avec certains déchets comme ici le sac de litière. Mais avant les inondations, quand nous passions ici dans le cadre de l’opération, la promenade était relativement propre. Les déchets étaient plus concentrés au niveau des bancs ou au niveau des escaliers. Je participe à l’opération depuis 2019. En fait, on voit que la commune ramasse de plus en plus et on peut voir, par exemple en Gérardchamps ce samedi, visuellement cela a l’air d’aller. Mais quand on regarde dans les buissons près des magasins, on retrouve des déchets partout. En tout, nous avons ramassé une trentaine de sacs rien que dans les buissons "

Selon le Verviétois, c’est aussi une question d’éducation. "On critique la Ville mais c’est une question d’éducation. Certains se disent que les ouvriers sont là pour ramasser les déchets. Mais nous devons tous jeter nos déchets dans des poubelles. Heureusement, cela change un peu grâce à la nouvelle génération qui est plus sensible à cela. Notamment grâce à des sensibilisations auprès des écoles ou des scouts qui portent leurs fruits."

Enfin, Michel Seret espère que la mobilisation sera plus forte dès l’an prochain. "Les gens sont très contents qu’on le fasse mais, malheureusement, ils ne viennent pas nous aider. Le Covid n’a pas aidé, car avant la crise sanitaire nous étions un groupe d’une trentaine de personnes et, cette année, nous sommes sept. Il faudrait que davantage de monde se mobilise ou se remobilise. Car certains se disent qu’ils ne sont pas là pour ramasser les crasses des autres. Mais si personne ne le fait, cela ne changera jamais…"