Extension de la sucrerie à Wanze pour raffiner du sucre de canne: le permis est déposé

Dans quelle optique ? Le raffinage et le stockage de sucre de canne en dehors de la saison betteravière traditionnelle. Celui-ci sera acheminé par voie navigable via le port d’Anvers et en provenance notamment des Caraïbes, de l’Inde et de l’Amérique du Sud.

Cet investissement s’inscrit dans une double stratégie. D’une part celle de rentabiliser l’outil en grande partie "somnolant" en dehors de la saison betteravière qui dure traditionnellement de fin septembre à mi voire fin janvier comme cette année. "Pour être à son niveau maximum, l’outil devrait tourner durant 130 à 140 jours. Et là, nous sommes à 100 jours", observait, l’été dernier, en première présentation du projet, Guy Paternoster, le CEO de la Raffinerie tirlemontoise.

Compenser les moins bonnes saisons betteravières si besoin

D’autre part, cette activité de raffinage de sucre de canne apportera un complément à la production d’origine betteravière dont les prévisions de rendement sont à la baisse en raison des évolutions climatiques déjà à la base de certaines fluctuations. Objectif flexibilité. "Même si nous sortons d’une assez bonne saison au final et nous plaçant devant d’autres pays européens grâce à nos excellents producteurs betteraviers, on veut anticiper des années moins favorables avec la possibilité de satisfaire malgré tout la clientèle grâce aux volumes issus de la filière canne à sucre", explique Deborah Motteux, responsable presse à la Raffinerie tirlemontoise.

Enquête publique jusqu’au 5 avril

Sur le terrain, cette nouvelle activité nécessitera des transformations de bâtiments existants et la construction d’un nouveau silo destiné au stockage du sucre de canne.

L’enquête publique se clôturera le 5 avril avec possibilité de consulter le dossier à l’administration communale wanzoise pendant les heures de service (et le jeudi de 16 h à 20 h) sur rendez-vous (085/273540). Les éventuelles observations sont à envoyer dans les mêmes délais. La décision d’octroyer le permis reviendra aux fonctionnaires technique et délégué.