Cette année, le plan d’actions qui sera reconduit dans les prochaines années, s’oriente principalement autour de deux problématiques: réduire la présence de dépôts clandestins et la quantité de mégots de cigarette au sol. Pour atteindre les objectifs, la Ville va combiner plusieurs types d’actions: de la sensibilisation, du nettoyage, de la répression et de l’amélioration des infrastructures de propreté urbaine.

En ce qui concerne la sensibilisation, elle se déroulera auprès des étudiants du secondaire et du supérieur, des enfants dans les écoles communales, les clubs sportifs, la Mezon, dans les lieux publics via les gardiens de la paix. Le service environnement sera également présent tous les mercredis sur le marché pour sensibiliser les passants et distribuer des goodies.

Pour l’aspect nettoyage, les ambassadeurs propretés seront mobilisés, le service Huy Ville Propre réalisera en plus de ses actions habituelles des actions ciblées dans les quartiers et les cantonniers auront eux aussi leurs rôles à jouer à l’extérieur du centre-ville.

Quant à la répression, elle se concrétisera par la verbalisation renforcée par les agents constatateurs durant les deux dernières semaines du Plan Propreté. Cependant durant toute la campagne, comme durant tout le reste de l’année, les infractions manifestes seront sanctionnées.

A cela s’ajoute l’amélioration des infrastructures de propreté. Des avaloirs à mégots et des cendriers vont être installé dans les lieux publics de la ville, des cendriers portables vont être distribué et les poubelles et bulles à verre jouiront d’une meilleure visibilité.

Le Plan Propreté est une action qui tient particulièrement à cœur l’échevin de l’Environnement, Adrien Housiaux: "La propreté de notre ville est un élément essentiel pour le cadre de vie des Hutois. Nous voulons que notre ville soit la plus propre possible, aussi bien pour les habitants que pour les gens de passage. Nous avons la volonté avec le collège de faire perdurer cette action dans le temps. On s’est engagé avec l’administration pour mener le Plan Propreté pendant au minimum les 5 prochaines années, pour créer un cercle vertueux ancrés dans le temps."

Eric Dosogne, bourgmestre f.f., met quant à lui en avant les services de la ville: "Les services de la Ville se sont mobilisés et ont travaillé de manière transversale pour mettre au point le Plan Propreté, qui au-delà des actions exposées, est porté par un véritable plan de communication. Le but est de sensibiliser et mobiliser chaque Hutois".

Au terme de la campagne qui prendra fin le 14 mai, un bilan sera tiré. Il devra permettre de déterminer quelles sont les actions les plus porteuses et comment encore accroître au quotidien la propreté.