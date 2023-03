Pour rappel, le 6 octobre dernier, à l’issue d’un Conseil d’entreprise extraordinaire, Mölnlycke Waremme avait annoncé son intention de relocaliser l’activité de son service clients dans les différents pays européens et donc de fermer son département Global Customer Care. Cette annonce, devait entraîner le licenciement collectif de 41 personnes, dont les postes seraient ensuite transférés (courant 2023) vers d'autres entités du groupe en Europe.

Compensation et reclassement

Près de six mois plus tard, Mölnlycke et les représentants syndicaux se sont donc entendus sur la signature d’un accord global. Les pertes d’emploi réelles seront réduites de 41 à 33 postes : certaines personnes vont en effet bénéficier d’une réorientation de leur trajectoire professionnelle en interne, notamment dans un nouveau département support dédié aux activités transactionnelles. Pour les 33 personnes qui perdront tout de même leur emploi, un plan social a été construit sur trois piliers par toutes les parties afin de les soutenir : il comprend une compensation financière extra-légale, un service de reclassement professionnel, ainsi qu’un budget dédié à la formation professionnelle. Un planning de départ a été convenu par les parties : celui-ci donne de la visibilité aux employés et permet, en même temps, une transition en douceur du service clients qui doit dorénavant être repositionné dans une dizaine de pays différents.

Actuellement, Mölnlycke Waremme emploie plus de 300 personnes. Le site intègre à la fois une importante usine de production, un département logistique gérant les centres de distribution européens, et un service Supply chain.