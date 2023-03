Projet de réhabilitation de la basilique de Cointe: plus de 500 réclamations

Ceux-ci entendaient attirer l'attention sur les craintes en matière de mobilité formulées dans le quartier à l'égard du projet de réhabilitation de la basilique de Cointe, monument emblématique situé sur les hauteurs de la ville de Liège mais ayant subi les affres du temps. L'édifice est classé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Dans le cadre de l'appel à projets initié en juillet 2021 en vue de sa vente et sa réhabilitation, la Fondation Basilique de la Paix avait sélectionné l'un des trois projets déposés pour son "côté novateur, tout en respectant l'essence du lieu". Ce projet, nommé Basilique Expérience, consiste à créer une salle d'escalade au sein de la basilique. D'une hauteur de 40 mètres, celle-ci est présentée comme la future plus haute d'Europe et deuxième plus haute au monde.

Un resto panoramique

Le projet comprend également la construction d'une annexe destinée à abriter un restaurant panoramique tandis qu'il est prévu de préserver le chœur comme espace mémoriel et de maintenir la crypte et la sacristie à l'usage de la paroisse catholique.

En réponse aux interpellations, l'échevine liégeoise a d'abord rappelé que la Ville n'a pas de droit réel sur le bien mais qu'elle s'efforce de tenir le rôle de facilitateur face aux différents intervenants. Elle a alors indiqué que 541 lettres ont été comptabilisées au terme de l'enquête publique qui s'est clôturée vendredi dernier.

"Il y a notamment des avis favorables ainsi que de nombreuses lettres types. Tout doit être dépouillé", a-t-elle précisé.

Tout en ayant signalé qu'il n'est pas souhaitable qu'un chancre se crée à cet endroit, elle a ajouté qu'une réunion de concertation sera organisée afin d'évoquer "toutes les questions, notamment en matière de mobilité". Elle a assuré qu'une analyse d'incidences sur la mobilité dans le quartier sera exigée.