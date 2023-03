Rêvons Liège 2030 :“Un futur durable et désirable pour notre territoire”

Tel est le constat à l’origine de Rêvons Liège 2030, un projet élaboré par l’Université de Liège et le Théâtre de Liège, “qui vise à mettre l’imagination au cœur de notre action, afin de rêver, ensemble, un futur durable et désirable pour notre territoire”.

”L’objectif est de construire ensemble de nouveaux récits en faveur d’une société résiliente”, expliquent les deux institutions partenaires au projet. “Il s’agit d’abord d’analyser de façon critique notre rapport actuel à la nature et nos modes d’organisation. Il s’agit ensuite d’aller au-delà de l’analyse, de se nourrir de celle-ci pour dépasser le constat et proposer un nouveau projet de société”.

7 assemblées thématiques

L’Université de Liège et le Théâtre de Liège ont élaboré une programmation mettant en lumière “différents chantiers du développement durable” en leur consacrant des temps d’échange et de réflexions dédiés. Cette programmation repose sur 7 assemblées thématiques (alimentation, biodiversité, mobilité, finance et solidarité, culture et éducation, énergie, bâtis et industrie), qui rassembleront experts, artistes et citoyens d’avril 2023 à octobre 2024.

Cette programmation débutera par une soirée de lancement, ce jeudi 30 mars à 18 heures à La Boverie, axée sur un ingrédient indispensable à toute mise en récit : l’histoire locale. “Deux journées de restitution artistique des idées soulevées seront également organisées fin 2023 et fin 2024 et une synthèse des résultats sera présentée”.

Infos et inscription sur www.revonsliege2030.be