Tram : une prime complémentaire pour les commerçants de Féronstrée et alentours

Précisément, c’est un montant de 3,95 millions d’euros qui a pu être dégagé… ce dernier sera octroyé aux commerçants (qui en font la demande) situés En Féronstrée et dans les rues alentour. Globalement, les commerces de 37 rues sont éligibles…

”Depuis plusieurs semaines, la phase de chantier est entrée dans sa phase la plus critique et elle a un impact plus important encore sur les commerces de la rue Féronstrée et des rues aux alentours, notamment par l’interruption totale de circulation pour les véhicules et la grande difficulté, à certains moments, de garantir des cheminements piétons aisés”, précisait le Collège lundi soir. Ce 27 mars, il a donc été décidé de soumettre au conseil communal ce règlement permettant l’octroi d’une prime complémentaire…

Globalement, les règles déjà applicables avec la prime de base ne seront pas modifiées. Ainsi un commerce situé sur le tracé, dont l’activité a été fortement perturbée sera le plus soutenu, avec une aide de 9.500 € ; un commerce situé à proximité immédiate du chantier (de 1 à 50 m), recevra une prime de 7.000 € ; un commerce se situant entre 51 et 200 mètres du tracé, aura une prime allant de 6.000 € à 4.000 €, de manière dégressive.

”Les commerçants entrant dans les critères recevront un courrier dans les prochains jours”, a encore précisé l’échevine. “Parallèlement à ceci, conscient des difficultés rencontrées, le Collège poursuivra ses démarches envers les autorités wallonnes afin d’obtenir une aide supplémentaire afin de pouvoir octroyer une nouvelle aide aux commerçants liégeois en 2023”.