"T'as vu comme il me nargue...": une audience sous haute tension d'un des auteurs du cambriolage du pompiste de Comblain

Mohamed, 19 ans, a été traversé par une balle qui lui a perforé le poumon. Il est décédé peu après. En juin 2021, les suspects ont été condamnés à des peines allant jusqu’à deux ans de prison ferme. Alpay a été condamné par défaut. Depuis, il a écopé de 4 ans de prison pour avoir prostitué des mineures. Il a fait appel de cette condamnation. Cette fois, il a comparu pour avoir participé à toute une série de vols, notamment le cambriolage de la station-service.

Tensions à l’audience

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’audience était tendue. Le détenu a adopté un comportement semblant particulièrement non-chaland, ce qui a fortement déplu au juge. Interrogé sur chacune des préventions, Alpay semblait peu concerné. “J’ai avoué parce que mon pote était mort”, a-t-il indiqué sur un ton de défi. “J’ai dit, mettez-moi en prison. C’est mon pote qui est mort à côté de moi. C’est dramatique, j’étais un gamin de merde. Depuis, je n’ai plus commis aucun vol. Le fait d’en parler après 4 ans, ça me met dans une position que je n’aime pas.” Le juge lui a alors rappelé que s’il ne souhaitait pas parler des faits, il lui suffisait de ne pas comparaître pour contester sa condamnation. “Ce n’est pas parce que vous avez un statut”, s’est emporté le prévenu qui a été sommé de se calmer pour éviter une prévention supplémentaire d’outrage à magistrat. “La manière dont vous me parlez, ça ne me donne pas envie de parler.. T’as vu comme il me nargue”, a-t-il demandé à son avocate, bien embarrassée…

Le prévenu a ensuite décidé de ne plus parler. Me Émeline Thone, l’avocate du prévenu a remis un peu de sérénité dans le débat. “C’est très difficile pour lui”, a-t-elle expliqué. “Il n’adopte pas l’attitude qu’il faudrait devant vous. Il a une manière de parler qui est certes très déplaisante. Je ne vous cache pas que je suis à deux doigts de partir. Il faut souligner qu’il est particulièrement traumatisé par le décès de son ami. C’est le remords qui parle.” L’avocate a plaidé une peine de travail ou un sursis pour son client qui, à l’époque des faits, y avait encore droit. Le détenu a fini par présenter ses excuses au tribunal. Le tribunal rendra sa décision en avril prochain.