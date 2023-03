De nombreux aménagements contre les problèmes de vitesse (Braives)

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que la Commune a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. En effet, un plan prévoyant la mise en place d’aménagements de sécurité – surtout des chicanes et des rétrécissements axiaux – dans près de 20 rues de Braives a été présenté lors du conseil communal de ce lundi soir. "On espère pouvoir faire passer le cahier spécial des charges lors de la prochaine séance", poursuit le bourgmestre. Le dossier devrait d’ailleurs aboutir assez rapidement. "J’espère que tout sera terminé pour la fin de l’été ou le début de l’automne."

Et "tout" devrait être réalisé avec un budget de 30 000 €. "J’aurais bien aimé installer des dispositifs surélevés, mais le budget aurait tout de suite été beaucoup plus important." Il faudra donc se "contenter" de marquages au sol et de potelets.

Les rues qui vont être aménagées font partie des plus importantes de la commune. "On a choisi des pénétrantes de villages ou des rues pour lesquelles on a reçu beaucoup de sollicitations. On n’a pas sélectionné des culs-de-sac ou des rues où il y a peu de trafic."

De nouveaux aménagements à l’avenir

Ce lundi soir, plusieurs conseillers communaux ont émis des remarques quant aux décisions prises en matière d’aménagements. "Pourquoi ne pas installer les dispositifs plus haut dans la rue de Moxhe ?, a notamment interrogé Anne-Marie Detrixhe (BAse), conseillère de l’opposition. Les automobilistes auront le temps de passer devant plusieurs maisons avant d’être ralentis."

Face à ces remarques, Pol Guillaume s’est voulu rassurant. "On va encore réaliser beaucoup d’aménagements à l’avenir. La situation pourra encore être revue. On n’est qu’au début d’un travail qui va s’étaler sur plusieurs années. Le tout, c’est d’enclencher la dynamique." Le point ayant été approuvé l’unanimité, on peut donc considérer que c’est chose faite.