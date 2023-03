Mais c’est sans compter sur la détermination de la Wallonie, de la Flandre et des Pays-Bas, qui annoncent, enfin, l’ouverture du site, situé sur les flancs de la Montagne Saint-Pierre.

La réserve naturelle de 100 hectares, grâce à une collaboration étroite entre différentes associations, a enfin retrouvé des “couleuvres”…

La ferme tombait en ruine depuis plusieurs années. ©Bureau d'architecture Véronique Salmon

Un paradis naturel

Galeries souterraines, prairies calcaires, pentes rocheuses, érablières de ravin, paysages rivulaires : les habitats remarquables de la montagne Saint-Pierre sont habités par de nombreuses espèces animales et végétales.

Ce site, classé comme patrimoine exceptionnel, fait l’objet, depuis des années, d’une collaboration étroite entre Natagora, Natuurpunt, Natuurmonumenten et le SPW ARNE – Département Nature et Forêts. Ensemble, et avec d’autres acteurs, ils ont œuvré à la conservation de ce site dans le cadre du projet européen “LIFE Pays Mosan”.

L’objectif de ce projet ? “Développer l’écotourisme dans la réserve et attirer la faune et la flore spécifiques à ce type d’habitat”, se réjouit Hugues Latteur, coordinateur du projet. “La conservation de ce site devrait ramener de nombreuses espèces sur les lieux comme des couleuvres, des papillons ou des oiseaux”, ajoute-t-il.

Enfin, un réseau de plusieurs kilomètres de galeries souterraines traverse la zone, habitées par pas moins de 6000 chauves-souris de 13 espèces différentes. Des galeries qui devraient bientôt “accueillir des visites guidées pour faire découvrir ces milliers de créatures et leur lieu de vie”.

Le public pourra descendre dans ces souterrains tout en respectant la faune présente. “On doit encore étudier la question pour savoir quand et comment organiser ces visites pour ne pas déranger les chauves-souris, surtout pendant les périodes d’hibernation”, précise Hugues Latteur.

Différents projets en cours

Le 23 avril, la ferme ouvrira pour la première fois ses portes au public. Une exposition permanente dédiée au patrimoine naturel de la montagne et à l’historique de la ferme y a été créée.

À terme, le site devrait devenir un centre d’accueil des visiteurs. “Les promeneurs du dimanche après-midi pourraient venir visiter l’exposition, en apprendre plus sur la réserve et même boire un petit verre avant de repartir”, déclare le coordinateur.

La ferme, rénovée, deviendra un centre d'accueil des visiteurs. ©Bureau d'architecture Véronique Salmon

Allier écotourisme et conservation de l’environnement, tel est le grand but de Natagora. “On proposera très vite des activités de sensibilisation dans ce lieu de promenades, tout ça au milieu des moutons et de leur berger, qui pâtureront tranquillement”, conclut-il.

Pour préserver un maximum le terrain de toutes nuisances, les associations en charge du site souhaitent interdire l’accès aux voitures. Ainsi, trois parkings de délestage sont prévus pour que les promeneurs puissent y laisser leur véhicule et continuer le chemin à pied.