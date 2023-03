Comblain-au-Pont : Soupçonné d’attouchements

En avril 2019, une plainte a été déposée par la maman pour des prétendus abus sur la fillette commune. Elle a demandé et obtenu une suspension de l’hébergement par le papa à la suite de cette plainte. Le papa a obtenu le droit de voir sa fille dans un espace rencontres encadré, mais la mesure n’a pas été entièrement respectée par la maman. Cette dernière a fait fixer l'affaire devant le juge de la famille le 15 mal 2019 soit un mois après la plainte. “Ces éléments démontrent que le droit aux relations à l'égard de l'enfant a connu quelques péripéties et n'excluent nullement que la partie civile ait déjà envisagé la demande de modification qu'elle sollicitera le 15 mai 2019 au moment où elle a déposé la plainte du 15 avril 2019”, souligne la cour. Selon la maman, après une visite chez son papa, dans le courant de l’année 2019, la fillette a expliqué que son papa lui avait “demandé de manger son zizi” et qu’elle aurait refusé. Elle a aussi précisé qu’il avait mis sa main dans sa culotte et avait touché ses parties intimes.

Des conclusions étonnantes

La cour a estimé que les accusations avaient été portées à un moment où les parents étaient en conflit ouvert concernant la garde de la fillette. “Aux termes de judicieux motifs que la cour fait siens, le tribunal correctionnel a conclu à l'acquittement du prévenu, estimant ne pas disposer d'une certitude suffisante pour déclarer les faits établis, nonobstant le rapport validant les déclarations de l’enfant”, relève la cour. Les magistrats ont relevé que la fillette a fait part de dégoût à l'égard de son père concernant ses consommations d'alcool et de drogues. Une psychologue, thérapeute de l'enfant, a déposé une photographie d'un sapin modelé en plasticine par l'enfant et en déduit qu'elle n'a pu le faire dans les bonnes proportions qu'après l'avoir touché de ses mains… Une déduction qui a particulièrement étonné les juges, tant d’instance que d’appel…

En effet, la fillette n’a jamais déclaré avoir touché le sexe de son père et selon les magistrats, la photo figurant au dossier "pourrait tout aussi bien représenter simplement une tentative maladroite d'un enfant de sept ans de modeler un sapin.” Les magistrats ont aussi souligné que le dévoilement s’était fait alors que les parties étaient en conflit aigu au sujet de la garde de l'enfant, conflit qui semble persister encore un an plus tard lors d’une des déclarations de la maman de la fillette. La cour a donc décidé d’acquitter le prévenu de la prévention mise à sa charge.