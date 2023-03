La propreté à Herstal, “un travail sans fin”

Ce qui les motive ? Œuvrer pour un bon cadre de vie au sein de leur quartier. Entre “offrir un avenir à leurs petits enfants”, “sauver les océans” ou “lutter contre le dérèglement climatique”, les motivations de ces citoyens sont nombreuses.

Mais, malgré un travail acharné, les ambassadeurs regrettent de devoir passer “autant de temps à nettoyer une rue, pour, dès le lendemain, retrouver cette même rue à nouveau jonchée de déchets”. Les hommes et les femmes impliquées dans la propreté de leur ville ont donc pu discuter avec le bourgmestre, Jean-Louis Lefèbvre, et avec l’échevin de la Propreté publique, Thierry Willems, des prochaines étapes dans la lutte contre la saleté.

Augmenter les effectifs

”Vous n’êtes qu’une trentaine et, à mon goût, ce n’est clairement pas assez”, regrette le Bourgmestre. En effet, pour une commune de 41 000 habitants, ce chiffre semble assez faible. Surtout lorsque l’on apprend que plus de 408 tonnes de déchets "abandonnés" ont été ramassées par les services communaux, rien qu’en 2022.

Mais les perspectives d’avenir redonnent quelque peu espoir puisque l’agent constatateur de la ville, chargé d’identifier les propriétaires des dépôts clandestins, a annoncé que de nouvelles caméras de surveillance mobiles avaient été placées.

“Ce nouveau système a déjà fait preuve d’efficacité puisque nous avons déjà pu retrouver un suspect qui avait déposé énormément de déchets”. Où ? Impossible de le savoir puisque, pour le bon fonctionnement de l’action, les endroits surveillés sont tenus secrets.

Thierry Willems indique également avoir signé très récemment un contrat avec la société RESA, qui lui a donné l’accord pour installer des caméras sur leur réseau.

Enfin, l’école Henry Rikir à Milmort a reçu, on le rappelle, le label “École plus propre”, et a pu bénéficier d’un accompagnement de terrain, d’un suivi personnalisé ainsi que d’un soutien financier permettant d’améliorer ses infrastructures de tri et de propreté.

L’échevin se réjouit de ces victoires et invite tous les citoyens à s’engager dans la propreté d’Herstal. “Si tout le monde prend soin de son mètre carré, on a tout à y gagner”, conclut-il, plein d’espoir.

Une chose est sûre, Herstal n’est pas près de stopper sa lutte contre les pollueurs et la Ville ne peut qu’espérer que de nouveaux ambassadeurs de la propreté rejoignent bientôt ses rangs.