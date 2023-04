Le Festival Émulation fête sa 10e édition

Des dispositifs d’accompagnement sont mis en place, permettant ainsi aux artistes sélectionnés et aux participants de se faire remarquer sur le plan international grâce au Jury Émulation (Prix 5 000 euros) constitué de nombreuses personnalités du monde du théâtre européen, sans oublier le Jury des jeunes (Prix 2 500 euros) composé d’étudiants – rhétoriciens majoritairement –, de différentes écoles de la région liégeoise.

Depuis sa création le festival a contribué à la découverte de projets et artistes aujourd’hui reconnus tels qu’Oxygène (Galin Stoev, 2005), Hansel et Gretel (Anne Cécile Vandalem et Jean-Benoit Ugeux, 2006), Causerie sur le lemming (François-Michel Van de Rest, 2008), Anticlimax (Selma Alaoui, 2008), Blackbird (Jérôme de Falloise, 2013), Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir ? (Ubik Group, 2013), La Convivialité (Arnaud Hoedtet Jérôme Piron, 2017), 14 juillet (Olivier Lopez et Fabrice Adde, 2017), PARC (Collectif LaStation, 2019), ({:}) imprononçable (Lorette Moreau, 2019), Extreme/Malecane (Paola Pisciottano, 2021), Méduse·s (La Gang, 2021) …

Six spectacles

Pour sa 10e édition anniversaire, le Festival propose six spectacles (dont quatre créations) en six lieux et six dates, du 16 au 22 avril. “Drôles, hybrides, poétiques, politiques, intimes, investies, inventives, ces créations reflètent les préoccupations fédérées par notre époque et présentent un échantillon de démarches plurielles pour la rendre plus humaine, plus égalitaire, plus vivante, plus vivable !”, commente le Théâtre de Liège.

Dans cette programmation, Brune Bazin monte pour la première fois en français Les Lois de la gréco-suédoise Christina Ouzounidis (La Cité Miroir, création). Cette réécriture du mythe d’Iphigénie s’en prend aux pères, aux figures de pouvoir, et assène un coup de pied salutaire dans la tradition scénique, de la tragédie au théâtre politique, en passant par Stanislavski.

Avec La Fracture (Théâtre de Liège), Yasmine Yahiatène, seule en scène, narre son histoire afin de la comprendre, utilisant un composite d’archives et de vidéos,

À ne pas manquer également, Sauvez Bâtard de Thymios Fountas (Théâtre de Liège, création). Sous un ciel évanoui, cette fable urbaine de science-fiction donne la parole à Bâtard, Cafard, Clébard et Clochard, rebus de la rue, habitants et nuisibles des interstices des villes.

Autre création, à voir à la Boverie, citons Touriste de la comédienne et metteuse en scène Zoé Nève, plongeant le spectateur non dans une agence de voyages où sont proposés, non pas des voyages, mais des capsules de voyages.

Enfin, Outrage pour Bonne Fortune d’Héloïse Ravet (Théâtre de Liège) et Nous voudrions vivre de Bogdan Zamfir (La Courte Échelle, création) sont également à voir.