Comme l’indiquait tout sourire ce jeudi matin le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, plusieurs générations de “petit Liégeois” auront malheureusement souffert du manque de bassins sur le territoire de la ville. Mais cette période sera bientôt révolue. En effet, alors que les Liégeois peuvent, depuis 2020, jouir du confort de la nouvelle piscine de Jonfosse, le chantier de rénovation (en profondeur) de celle d’Outremeuse, inaugurée en 1978, entre aujourd’hui dans sa phase finale. Roland Léonard, échevin des Travaux, le promet : elle sera rouverte pour novembre 2023. Rouverte et transformée donc. Celle de Grivegnée, inaugurée en 1972, subira une cure de jouvence identique dans la foulée.

Isolation du bâtiment

C’est en avril 2021 que ce chantier très attendu à Liège démarrait… “Et à ce stade, nous avons travaillé sur l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment, avec la toiture”, détaille au bord des bassins Michaël Mulkers, ingénieur architecte à la Ville de Liège. Isolation et étanchéité donc… “le parement des façades en briques a été remplacé par du parement en Trespa, l’isolation a donc été renforcée, d’un point de vue acoustique aussi ; sans oublier les menuiseries qui répondent désormais aux exigences actuelles en termes de performance énergétique”.

Le travail se concentre donc aujourd’hui sur les bassins mais aussi sur les différentes fonctions du bâtiment : vestiaires, douches, pédiluve ainsi que hall de sports voisin ou encore cafétéria et ancienne bibliothèque à l’étage ; cette dernière sera transformée en espace accueillant des activités de gym “douce”.

Le chantier de la piscine d'Outremeuse. ©MICHEL TONNEAU

Moins de chlore… est un système anti-noyade

Avec ce chantier, cinq défis sont relevés par les autorités liégeoises… “L’efficience énergétique et la diminution de l’empreinte carbone tout d’abord”, explique de son côté Roland Léonard. “Il faut savoir que ce bâtiment, isolé et équipé de panneaux photovoltaïques, va permettre de réduire la consommation de gaz de 80 % et celle d’électricité de 60 %”. Dans le même esprit, la production de chlore doit être “contournée”, pour des raisons sanitaires notamment.

Troisième défi relevé en Outremeuse : l’accessibilité. “Nous visons ici le label Access I”, poursuit l’échevin, "c'est le plus haut standard d’exigences en la matère”. Qui se traduira notamment par des rampes d’accès, un escalier immergé pour pénétrer dans l’eau et un lift pour les personnes en chaise roulante. L’amélioration globale du cadre de vie (bassins, plages, vestiaires, etc.) et la sécurité de nageurs sont les deux derniers défis relevés… une sécurité qui se traduira quant à elle par un système anti-noyade utilisant, comme à la piscine Jonfosse, des caméras subaquatiques “capables de détecter un corps inerte et envoyant un signal à l’adresse des maîtres nageurs”.

Coût global de l’opération : 12 millions d’euros subsidiés à hauteur de 2,7 millions par la Région. Avec la piscine de Grivegnée dont le chantier débutera en 2024 et le nouveau bâtiment de Jonfosse, Liège aura investi 40 millions d’euros (subsides compris) dans ces trois bassins, neufs ou remis à neuf… de quoi satisfaire les 350.000 nageurs qui fréquenteront ces trois implantations chaque année.

