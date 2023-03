Basse-Meuse : les motards toujours tenus à l’œil

“On s’accorde avec les autres communes de la Basse-Meuse, chaque année, pour repasser cet ordre”, indique Valérie Hiance, bourgmestre de Bassenge. “On souhaite prévenir des risques possibles que présentent, encore aujourd’hui, certains groupes de motards”, ajoute-t-elle.

Des origines funestes

Cette interdiction a été mise en place après le meurtre d’un motard du groupe “Hells Angels”, en décembre 2015.

Jeff Nyssen, Tihangeois de 52 ans, avait été pris dans une bagarre entre motards devant le cercle Saint-Hubert de Haccourt (à Oupeye). L’homme avait été poignardé à plusieurs reprises, notamment à la gorge, et était, finalement, décédé des suites de ses blessures.

Depuis, les six communes de la Basse-Meuse s’accordent, chaque année, pour reconduire cette ordonnance, qui sera effective jusqu’en mars 2024.

Quelques nuances

Attention que, si l’ordonnance peut paraître extrême, elle “convient parfaitement aux clubs locaux”. C’est, en tout cas, ce que déclare Serge Fillot, bourgmestre d’Oupeye, qui a rencontré les responsables des groupes de motards locaux une quinzaine de jours avant de resigner l’ordre.

“On permet d’avoir une vie de club aux groupes que l’on sait 'pacifistes'. Cet ordre est plus contraignant qu’il y a 8 ans mais il est aussi plus sécurisant”, ajoute-t-il.

En effet, lorsque les groupes souhaitent organiser une soirée, ils doivent nous envoyer leur fiche d’activité un mois à l’avance et, après analyse, la commune décide, ou non, de les laisser organiser leur événement. Le bourgmestre rassure : “Souvent, c’est un oui”.

Plusieurs catégories de groupes

Mais alors, pourquoi une telle ordonnance si, finalement, les motards peuvent quand même se réunir ? Il existe plusieurs catégories de groupes. Ainsi, les groupes de catégorie '1', ou “gangs”, sont réputés comme violents.

“Pour certains groupes, généralement internationaux, on a des éléments qui prouvent qu’ils continuent à s’infiltrer dans nos régions. Il y a une volonté de contrôle des bars, des entrées à certaines soirées, etc.”, précise Serge Fillot.

”La police a d’ailleurs fait des perquisitions près d’Oupeye, il y a quelques mois, pendant lesquelles ils ont découvert des objets compromettants qu’un motard pacifiste ne posséderait pas”, conclut-il.