"Inimaginable et miraculeux": Loïc Gachertz était sur le terrain lorsque la voiture de Sofian Kiyine a atterri dans le hall omnisports de Flémalle

Pour rappel, peu avant 18 heures, une Mercedes conduite par Sofian Kiyine, joueur de foot professionnel et milieu offensif à l’OH Louvain a fait un “tout droit” alors qu’il s’engageait dans un rond-point situé aux abords du hall omnisports Louis Melin, à Flémalle.

“J’ai cru que c’était le marquoir”

Emporté par sa vitesse, le véhicule a heurté une bordure, avant de s’élever dans les airs à une demi-douzaine de mètres de hauteur, de “voler” plusieurs dizaines de mètres et de transpercer un des murs du hall omnisports pour atterrir en plein milieu du hall !

“On a entendu un énorme bruit ! Au début je ne me suis pas rendu compte, j’ai cru que c’était le marquoir qui explosait. Puis je me suis retourné et j’ai compris ce qui venait de se passer. À ce moment, les jeunes venaient de rentrer aux vestiaires et nous allions commencer l’entraînement des dames”, poursuit Loïc.

“C’est un coup du sort incroyable. D’habitude, avec mes joueuses, je suis sur le banc qui a été percuté. Mais jeudi, nous accueillions une nouvelle joueuse. Je l’ai présentée aux autres membres de l’équipe et c’est pour cela que nous avions quelques minutes de retard et que l’on ne se trouvait pas là où la voiture est retombée !”

Il ne reste plus grand chose de la Mercedes impliquée dans le terrible crash à Flémalle jeudi soir ©D.R.

Mettre tout le monde à l’abri

C’est là que le miracle s’est joué puisque les jeunes de l’entraînement précédent venaient, eux, de rentrer dans les vestiaires et que personne, dans les autres joueurs ou parents qui attendaient leurs enfants n’a été blessé.

La stupeur passée, Loïc s’est employé à mettre ses joueuses et les jeunes qui sortaient des vestiaires, en sécurité. “Nous avons fait sortir tout le monde. On ne savait pas si le bâtiment était encore stable ou si la voiture n’allait pas prendre feu. Pendant ce temps, des adultes sont allés dans les vestiaires pour bien s’assurer que plus personne ne s’y trouvait. D’autres parents sont allés vers la voiture pour secourir le conducteur. Par chance, il y avait dans ces parents, des policiers et des pompiers. Du coup, à l’arrivée des secours, le conducteur avait été sorti de sa voiture et pris en charge”.

Sofian Kiyine a été ensuite été transporté à l’hôpital. Si, dans un premier temps son pronostic vital était engagé, les nouvelles étaient meilleures dans la matinée de vendredi. Il est toutefois question de plusieurs fractures et autres traumatismes. Mais compte tenu du choc et de la nature même de l’accident, là aussi, c’est un véritable miracle.