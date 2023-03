Piscine à Liège : de nouveaux tarifs qui fâchent

Le point a été voté par la majorité au conseil de ce lundi… malgré les nombreux reproches de l’opposition. Désormais, il faudra débourser (un peu) plus d’argent pour fréquenter la piscine de Jonfosse et sans nul doute en sera-t-il de même demain pour Outremeuse. Concrètement, l’entrée passe de 2,5 euros à 3 euros pour un adulte Liégeois et de 3,5 à 4, 5 pour un non-Liégeois. Pour les enfants, ce tarif passe de 1,5 à 2 euros pour les Liégeois tandis qu’un tarif enfant non-Liégeois est créé : 2,5 euros.