Seraing : Il a enlevé une adolescente !

Selon les dires de la jeune fille, le suspect a arrêté son véhicule non loin d’elle. Elle a commencé à se méfier, mais a vu le suspect arriver vers elle à pied à vive allure. Il l’aurait alors saisie par le bras pour la mettre de force dans sa voiture. La jeune femme a eu très peur. L’homme se serait arrêté dans une station-service. Il est sorti de la voiture et la victime en a profité pour faire des photographies de la carte d’identité et du permis de l’homme.

Il nie les faits

Ce dernier lui a déclaré avoir pris une jeune femme dans sa voiture peu avant et lui avoir proposé 30 euros contre une fellation. La jeune fille a de plus en plus paniqué. Elle a commencé à envoyer des messages à son petit ami et a essayé de l’appeler à de très nombreuses reprises. Rustam aurait constaté qu’elle essayait de contacter quelqu’un. Il a alors appelé le numéro et demandé l’adresse du petit ami en déclarant qu’il allait ramener la jeune fille chez lui avant de prétendre qu’il se trouvait trop loin !

Rustam s’est ensuite arrêté pour aller aux prostituées tout en laissant la jeune fille dans sa voiture… Cette dernière en a profité pour prendre la fuite. L’homme aurait agi en état de récidive légale après avoir été condamné en 2015 à une peine de quatre ans de prison pour avoir commis une tentative de meurtre au couteau. “Elle a peut-être pris peur”, a indiqué le prévenu. “Je n’ai jamais eu d’intention. Je n’ai jamais voulu enlever. J’ai demandé, elle a accepté. Je ne l’ai jamais forcée à monter dans mon véhicule. Il faudrait lui demander pourquoi elle a eu peur. Elle aurait très bien pu partir. Je ne sais pas ce que j’avais en tête.”

Me François Dessy a plaidé l’acquittement pour le prévenu en estimant qu’il n’avait pas eu l’intention d’enlever la jeune fille, mais aussi que rien ne démontrait qu’elle était mineure d’âge. Il a démenti l’usage de violence. Le tribunal rendra sa décision en avril.