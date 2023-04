C’est parti pour la phase 2 de l’aménagement de la place Douffet, au centre de Stockay

Et là, on lance la deuxième phase, qualifiée de "la plus importante" par le bourgmestre, Francis Dejon, lors du conseil communal de jeudi soir, "car elle va animer la place, entre autres de par sa modularité". Cette partie du projet vise à aménager un espace polyvalent, une halle couverte en fait, au centre de la place: au quotidien, ce sera du parking mais il accueillera aussi le marché hebdomadaire ainsi que des concerts, activités et animations en tous genres de façon ponctuelle.

La phase 3, pour laquelle les élus ont dû approuver les conditions et le mode de passation de marché jeudi soir, visera quant à elle l’aménagement d’un vrai parking à l’arrière de la phase 2, là où le stationnement est actuellement complètement anarchique. Anticipant ces travaux et l’impact qu’ils auront sur le stationnement dans le quartier, le conseiller d’opposition André Lejeune (Projets citoyens) a d’ailleurs interpellé le bourgmestre à ce sujet. Qui lui a répondu que le parking sur la place (lié aux phases 1 et 2, donc) ainsi que les places disponibles sur la place Renard toute proche devraient suffire. "Et permettre le parking derrière la salle L’Union avec un fléchage via la rue du Parc ?", a encore demandé le conseiller. "Oui, pourquoi pas, en effet", a admis Francis Dejon. Pour lui, la propriétaire de l’espace que les usagers devraient alors traverser ne devrait pas refuser qu’on passe "par chez elle" temporairement, on va donc le lui demander.

Les plantations de la phase 1 vont être revues

À la fin du conseil, dans le cadre d’une interpellation générale concernant la gestion des arbres, sentiers, bacs de fleurs et parterres communaux, le conseiller écolo Thierry Beltran s’est quant à lui ému de l’aménagement paysager de la place. "On a effectivement reçu plusieurs observations de personnes par rapport au côté tristounet de la place, admet Francis Dejon. Avec le bureau d’études, on a donc décidé de relooker complètement les plantations de la phase 1." Des plantes persistantes, oui, mais pas que. Aussi des annuelles colorées, "il faut du chatoyant pour accrocher le regard" sur cette place qui est une des cartes de visite du territoire.

André Lejeune, professionnel des espaces verts, a attiré l’attention du collège sur la nécessité de bien choisir les plantes et fleurs qui seront installées là. "On a voulu faire du “nature” parce que c’était la mode mais sur une place comme ça, il faut faire de l’ornemental. En plus, le “nature”, pour la faune, ce n’est pas l’idéal." En plein centre, avec une circulation routière importante, pas simple en effet pour les papillons, insectes et autres petits rongeurs de trouver leur place… sans se faire écraser par les voitures.