Des bornes pour véhicules électriques fabriquées par l’Entreprise de travail adapté Jean Del’cour à Grâce-Hollogne : une première en Wallonie

L’activité de OWA6 ? Fabriquer des bornes de recharge électriques pour entreprises et collectivités, une première en Wallonie. L’entreprise a ceci de particulier qu’elle crée 20 nouveaux emplois dans le secteur de l’économie sociale. La fabrication des bornes est en effet assurée par des travailleurs de l’Entreprise de Travail Adapté (ETA) Jean Del’Cour, et ce “de la préparation des câbles, à leur connectivité, l’assemblage des éléments au montage final de la borne”, note Sébastien Dupont, directeur général JD’C. Avec un carnet de commandes déjà plein, d’autres créations d’emploi sont à venir. “Nous prévoyons la fabrication de 400 à 600 bornes pour la première année, plus de 1000 la deuxième, et 1 500 la troisième”, précise Loïc Lempereur. Il s’agit de bornes intelligentes pouvant intégrer des logiciels de gestion énergétique, et dont le design a été réfléchi par l’artisan designer liégeois Nicolas Ghilissen.

Une entreprise prometteuse

”Une conception et une production made in Wallonie, de la création d’emplois de qualité et non-délocalisables, de l’inclusion pour les personnes en situation de handicap, une activité qui répond au défi climatique et environnemental, l’inauguration d’OWA6 est prometteuse à bien des égards pour la région liégeoise”, a déclaré la ministre Morreale. OWA6 représente en effet une activité “indispensable” pour assurer l’accélération du développement des véhicules électriques en Région wallonne, qui a déjà pris pour mesures notamment que seuls les véhicules zéro émission resteront fiscalement déductibles. Par ailleurs la Région entend disposer de 12 000 bornes accessibles au public d'ici 2026 sur son territoire. “Voir ce projet porté par une structure vertueuse comme Jean Del’Cour est une excellente nouvelle”, a commenté le ministre Henry. Les infrastructures de recharge restent en effet pour l’heure insuffisantes pour subvenir aux besoins futurs de la mobilité électrique.

Via ses partenaires et installateurs, OWA6 entend proposer un service complet assurant la fourniture du matériel mais également la conception et l’intégration du système, l’installation, le service après-vente et la maintenance.