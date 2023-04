Des cyclistes foncent dans une voiture lors d’une course à Amay: cinq blessés dont un sérieusement

La conductrice, née en 1992, a alors remonté la rue de la Kérité, à Flône. "Elle s’est dirigée vers la N614, puis, a tourné à droite pour aller vers Saint-Georges, en quittant une zone limitée à 70 km/h." C’est alors qu’elle a croisé une voiture de police avec ses feux bleus allumés. "Le policier lui a demandé de se mettre sur le côté. Mais ne sachant pas ce qu’il se passait, elle s’est mise sur le côté et a encore un peu roulé à une vitesse réduite. Elle a ensuite croisé une camionnette de police banalisée grise. Son conducteur lui a également demandé de se mettre sur le côté. Elle s’est alors mise à l’arrêt sur le bas-côté de la route."

C’est là que l’impensable se produit. Et la jeune automobiliste n’en a pas cru ses yeux. Elle a vu débouler des dizaines de cyclistes qui arrivaient à vive allure vers sa voiture. "Les premiers sont passés à côté de la voiture mais d’autres n’ont pas réussi à l’éviter et lui ont foncé dessus. Cinq d’entre eux ont été blessés." Les pompiers de la zone Hemeco sont arrivés sur place pour réaliser un balisage. Trois ambulances et un Smur sont intervenus. La course a été interrompue et la route fermée à la circulation.

Deux cyclistes ont été très légèrement blessés, ils ont pu directement quitter l’hôpital. Deux autres ont été légèrement blessés, ils ont réalisé des examens au CHR de Huy. Un dernier cycliste a été plus sérieusement blessé. Il souffre d’un trauma du visage et a subi une commotion. Il a été emmené au CHC Mont Légia à Liège. Mais heureusement, selon les médecins, ses jours ne sont pas en danger. Il est conscient et devrait subir un dernier examen.

"L’enquête est ouverte, poursuit la police. Des auditions vont être réalisées pour déterminer les circonstances et les responsabilités: le carrefour devait être fermé par des signaleurs, eux-mêmes sous la responsabilité de l’organisation de la course. Si la dame avait su que les coureurs arrivaient, elle se serait mise dans le champ. Elle a été très choquée par ce qui est arrivé. D’après les premières informations recueillies sur place, elle n’aurait pas commis d’infraction."

Les constatations ont été réalisées sur place. Le véhicule a pu être retiré, la route a été dégagée et la course a ensuite pu reprendre.