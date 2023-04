Des radars rue de Campine et Montagne Sainte-Walburge

Toutes ces raisons ont poussé le comité de quartier de Sainte-Walburge à interroger directement les autorités communales ; lors du dernier conseil, une interpellation citoyenne a été réalisée afin, notamment, de proposer plusieurs pistes visant à “pacifier” la zone.

Zone 30… et après ?

”Un des principaux enjeux pour la mobilité à Sainte-Walburge est le rééquilibrage de l’espace public”, a expliqué Maxime Petitjean à la tribune. Saluant l’instauration de la zone 30, le comité de quartier a aussi voulu “mener des actions de sensibilisation sur deux thématiques : le respect des zones 30 et l’interdiction de se stationner sur ces nouveaux trottoirs. Ces deux enjeux ont en effet été identifiés au travers d’un diagnostic comme deux causes majeures d’insécurité routière”. Et le citoyen de Sainte-Walburge de préciser que les données disponibles pour la rue Sainte-Walburge “indiquent que plus de 50 % des voitures ne respectent pas la zone 30 en journée et qu’en moyenne près de 50 voitures par jour et en journée l’empruntent à plus de 70 km/h”… Une situation qui n’est pas “propre” à cet axe doit-on comprendre…

Parmi les requêtes adressées aux autorités, Maxime Petitjean réclamait notamment des dispositifs concrets visant à faire respecter les limitations de vitesse.

Comme l’a indiqué le bourgmestre Willy Demeyer, la suite naturelle de la création d’une zone 30 “est d’étendre encore cette zone afin de protéger l’ensemble des quartiers résidentiels”. En effet, “les services y travaillent constamment et notamment dès qu’un réaménagement est envisagé par notre bureau d’études, la réduction de la vitesse et l’apaisement des quartiers se trouvent tout en haut de la liste des priorités”.

Mais au-delà de ce principe et puisque de nombreux automobilistes enfreignent la loi, “un article budgétaire a été inscrit au budget de la police afin d’acquérir les 6 premiers radars de vitesse fixes qui seront installés sur des voiries communales”, a encore indiqué le bourgmestre. Le quartier de Sainte-Walburge ne sera pas oublié “puisque la rue de Campine et la rue Montagne Sainte-Walburge font partie des cibles identifiées au terme d’une étude réalisé par la Ville de Liège, en collaboration avec les services de police”.

Les radars en question devraient être acquis dans les prochains mois et rapidement déployés, selon un calendrier qui dépendra de contraintes techniques.

Quant à la problématique des trottoirs encombrés, il est envisagé de recourir à des potelets aux endroits les plus touchés par le phénomène…