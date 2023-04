Grâce-Hollogne : Il s’en prend sexuellement à deux handicapées mentales

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé de demander une expertise d’Andy, un habitant de Jemeppe âgé de 34 ans, qui doit répondre d’avoir commis un viol et des attentats à la pudeur sur une jeune fille de 15 ans et une autre de 17 ans, handicapées mentales. En effet, la magistrate souhaite savoir si l’intéressé est admissible à des conditions probatoires. Lors de la précédente audience, le parquet avait requis une peine de cinq ans de prison ferme et une mise à disposition du tribunal d’application des peines à son encontre.