La concrétisation de ce projet de résidence Les Sources, au cœur d’un des quartiers de Chaudfontaine sinistré lors des inondations de juillet 2021, “démontre la volonté des autorités publiques et des entreprises privées d’investir de concert dans le logement d’utilité public”, se réjouit Frédéric Sevrin, président de l’agence immobilière.

3 blocs distincts

L’entreprise Melotte Group, promoteur du projet, a réalisé la construction de 21 unités de logements réparties en 3 blocs distincts. Melotte Group a souhaité mettre l’ensemble de ces logements en gestion auprès de l’AIS Ourthe Vesdre Amblève. “Cette nouvelle construction présente un PEB B et est indépendante en matière d’énergie”. Chaque logement a ses propres compteurs d’énergie. “Ces immeubles proposent un espace de vie convivial et aéré, les ouvertures de fenêtre sont grandes et cela donne une perspective et beaucoup de lumière naturelle”. Les résidences se veulent modernes et conviviales.

L’ensemble s’articule en 7 logements 1 chambre, 12 logements 2 chambres et 2 logements 3 chambres. Les loyers varient entre 575 € et 700 €.

L’AISOVA a meublé un appartement témoin, “il n’y a plus qu’à s’y installer avec sa valise”. L’inauguration aura lieu le 5 avril, à 10h30, en présence des autorités régionales et communales.

L’Agence Immobilière Sociale Ourthe Vesdre Amblève est une ASBL agréée par le ministre du Logement de la Région wallonne en vue de promouvoir l’accès au logement salubre de personnes en situation précaire ou modeste et de développer une véritable pédagogie de l’habiter. L’AIS OVA agit comme intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les ménages (cat 1, 2 ou 3) à la recherche d’un logement. Elle conclut des contrats de gestion ou de location avec leurs propriétaires publics et privés et les met à disposition de ces ménages. Dans ce cadre, l’association, contrôle le respect des parties en présence et joue le rôle de médiateur social en cas de conflit. L’agence garantit enfin un accompagnement social des occupants.