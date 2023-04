Liège souhaite offrir aux artistes et aux citoyens l’opportunité de se réapproprier l’espace public comme lieu de partage, avec des rendez-vous réguliers, tout au long de l’été.

Les activités organisées en extérieur au parc de la Boverie et dans la Cour des Mineurs du Musée de la Vie wallonne seront accessibles à toutes et tous gratuitement.

Le projet “Place aux Artistes” a pour objectif de “réaliser une programmation artistique de qualité soucieuse de la diversité culturelle de la Ville et de la Province, en permettant au grand public d’accéder aisément à différentes formes d’expression artistiques”.

Plusieurs disciplines

Il s’agit également de fédérer les différents acteurs culturels liégeois et assurer aux artistes et techniciens un contrat de travail avec paiement des cotisations sociales pour la ou les prestations. Il sera également possible, au cas par cas, d’accepter des factures d’opérateurs culturels qui prendraient en charge une des activités.

Enfin, “Place aux Artistes”, c’est aussi favoriser les zones de rencontres et d’échanges.

Les disciplines concernées sont notamment la musique, le théâtre, la danse, les arts plastiques, le nouveau cirque, la littérature ainsi que l’enfance et la jeunesse.

En pratique, l’inscription à l’appel se fait uniquement en ligne jusqu’au 21 avril prochain minuit au plus tard via CE FORMULAIRE.

La sélection des lauréats sera effectuée, sur base du dossier valide envoyé dans les délais, par le comité de sélection. Les lauréats seront avertis le 10 mai 2023.

Pour tout renseignement : placeauxartistesliege@gmail.com